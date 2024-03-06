​Агент отреагировал на информацию о Сако из «Ростова»

Появилась информация о том, что «Ростов» выкупил защитника Умара Сако. Комментарий на этот счёт дал агент Нассер Диалло, который работает с 27-летним ивуарийским футболистом.

«Ростов» официально выкупил Умара? Я ничего об этом не знаю, но посмотрим в ближайшие дни», - цитирует Диалло «РБ Спорт».

Сако дебютировал за «Ростов» на официальном уровне в недавнем матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Защитник провёл на поле все 90 минут, ростовчане добились победы со счётом 2:0.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в пятницу, 8 марта, - против «Краснодара» на своём поле.