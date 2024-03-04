Тарасов: Не верю, что «Краснодар» дотянет до чемпионства

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о перспективах «Краснодара» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

«При всем уважении к «Краснодару», не верю, что они дотянут до чемпионства. «Зенит» или еще кто‑то могут их догнать», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

Напомним, в 19-м туре чемпионата России «Краснодар» не смог на своем поле одолеть «Рубин» (1:1), пропустив от казанцев в компенсированное время матча.

На данный момент кубанский коллектив находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, имея в своей копилке 39 очков. Отрыв «быков» от идущего на втором месте «Зенита» составляет два зачетных балла.