Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов: Не верю, что «Краснодар» дотянет до чемпионства

04 Марта 2024 • 17:02 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о перспективах «Краснодара» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

«При всем уважении к «Краснодару», не верю, что они дотянут до чемпионства. «Зенит» или еще кто‑то могут их догнать», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

Напомним, в 19-м туре чемпионата России «Краснодар» не смог на своем поле одолеть «Рубин» (1:1), пропустив от казанцев в компенсированное время матча.

На данный момент кубанский коллектив находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, имея в своей копилке 39 очков. Отрыв «быков» от идущего на втором месте «Зенита» составляет два зачетных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Тарасов

Новости по матчу

Сегодня, 04 Марта
17:02
Тарасов: Не верю, что «Краснодар» дотянет до чемпионства
16:34
«Зенит» или «Краснодар»? Игнатьев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ
15:42
Мостовой: «Краснодар» безобразно сыграл матче с «Рубином»
15:19
Агент отреагировал на информацию о возможном трансфере Кайо в «Гремио»
14:13
Агент Глебова: «Переход в Турцию стал бы шагом вперёд для Данила»
12:00
Билялетдинов считает, что «Краснодару» не хватает Кордобы и Ахметова
10:34
Агент Роналдо: «Российское гражданство? Это невозможно»
09:37
Агент Глебова высказался о возможном переходе игрока «Ростова» в «Спартак»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
16:57
Дьяков: «Из-за отсутствия Кордобы «Краснодар» более уязвим и не так хорош»
02 Марта
18:32
«Краснодар» потерял Сперцяна на один матч
14:18
Агент: Голенков пока не в оптимальной форме
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Судья объяснил скандальное удаление Беллингема Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей Месси оформил дубль, Суарес сделал 2+2, а «Интер Майами» просто разорвал «Орландо Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Реал» лишился 27 голов из-за VAR
Спортивные новости
Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Личка высказался об отсутствии зимних трансферов в «Динамо»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Гладилин оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России эксклюзив
17:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Овечкина рассказал, есть ли у Александра паспорт болельщика
17:36 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал о состоянии Рыбуса
17:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о том, что «Динамо» не подписало ни одного футболиста в зимнее трансферное окно эксклюзив
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Личка рассказал, почему «Динамо» не купило левого защитника
17:26 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал о своём отношении к религии
17:24 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов — о будущем Дзюбы: «Пешеходы никому не нужны»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Губерниев оскорбил Промеса из «Спартака»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: У Тюкавина большое будущее
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Промес сможет сыграть за «Спартак»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Чавес: «Наша мечта — поднять чемпионский кубок»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: Не верю, что «Краснодар» дотянет до чемпионства
16:47 · Россия. Премьер-лига
Уваров назвал «Краснодар» главным соперником «Динамо» в чемпионской гонке
16:35 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что «Динамо» способно побороться за чемпионство
Все новости
Рекомендуем