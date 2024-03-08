У бывшего игрока «Краснодара» обнаружили тромбы по обеим сторонам мозга

Хавбек «Мидтьюлланда» Кристофер Ольссон угодил в больницу, где был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как в прошлом месяце потерял сознание у себя дома.

Экс-футболист «Краснодара» страдает от множества небольших тромбов по обеим сторонам мозга в результате крайне редкого воспалительного процесса в сосудах, передаёт издание ESPN.

Ольссон сейчас в стабильном состоянии. Медики продолжают наблюдать определённый прогресс, Кристоффер лучше осознает происходящее вокруг.

Врачи будут постепенно отключать шведского полузащитника от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако он по-прежнему находится в реанимации.