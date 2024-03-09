В матче «Ростов» - «Краснодар» было показано 10 жёлтых карточек и одно удаление

В завершившемся матче 20-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар», главный арбитр встречи Василий Казарцев предъявил 10 предупреждений игрокам и удалил нападающего «быков» Олакунле Олусегуна.

Игра проходила 8 марта в Ростове-на-Дону. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1. В составе победителей дубль на свой счёт записал Мохаммад Мохеби, за гостей единственный гол забил форвард Джон Кордоба.

В составе хозяев жёлтые карточки получили Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Умар Сако, Евгений Чернов и Максим Осипенко. У гостей также пяти игрокам были вручены предупреждения: Александр Черников, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Кевин Ленини и Лукас Оласа. В начале второго тайма Олучегун получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

После рестарта РПЛ «Краснодар» пропустил столько же, сколько после 10 стартовых туров чемпионата России