Силкин: «Краснодар» может и не стать чемпионом, «Зенит» и «Динамо» очень близки»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре «Краснодара» в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Специалист считает, что если «быки» продолжат разбрасываться очками, то могут потерять лидерство в турнирной таблице РПЛ.

«Краснодар» может и не стать чемпионом в этом сезоне. «Зенит» и «Динамо» очень близки», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 19 туров чемпионата России возглавляющий турнирную таблицу «Краснодар» опережает своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка, а третье «Динамо» — на четыре.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 8 марта против «Ростова». Начало — в 18:30 по московскому времени.