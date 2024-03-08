Денис Попов – о «Краснодаре»: «Играть хорошо – одно, становиться чемпионом – другое»

Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги южного дерби «Ростов» – «Краснодар» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

- Просто хорошо играть, занимать какие-то места – это одно, а становиться чемпионом – это другое. До длинного зимнего перерыва «Краснодар» набрал ход и играл здорово. Наверняка они заслуженно шли на первом месте. А сейчас после паузы начался практически новый чемпионат. Плюс все уже относятся к «Краснодару» как к лидеру, к нему теперь пристальное внимание. И психология: над «Краснодаром» довлеет большой груз ответственности. О чём я и говорил – вопрос, смогут ли они с ним справиться. Потому что хороших тренеров и футболистов на самом деле много, а чемпионов – единицы. Выигрывают турниры те, кто ровнее проходит всю дистанцию и допускает меньше ошибок. Хотел бы отметить хорошую игру «Ростова» и отдельно Щетинина, который отдал сумасшедший пас на первый гол. И нападающий Мохебби хорош был. Да вообще вся команда играла очень организованно и сбалансированно. Были моменты, когда ростовчане оборонялись низким блоком, у них Голенков находился практически на радиусе своей штрафной. «Краснодар» проходит чемпионскую проверку. Будет видно в ближайшие несколько туров, насколько они способны психологически бороться за первое место, – сказал Попов.

Если «Зенит» обыграет в субботу «Урал», то обгонит «Краснодар» на одно очко.