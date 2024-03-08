Сафонов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о шансах на чемпионство в нынешнем сезоне.

Подопечные Владимира Ивича в 20-м туре чемпионата России на выезде уступили «Ростову» и завтра могут потерять первую строчку в турнирной таблице. Это может произойти в случае победы «Зенита» над «Уралом» в Екатеринбурге.

- Разговоров много. Они ходят всегда. До этих двух матчей наверняка многие говорили, что «Краснодар» не станет чемпионом. Посмотрим, как будет впереди, - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Краснодар» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч пройдёт 31 марта.