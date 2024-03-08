Масалитин: «Ростов» хорошо настроился на матч с «Краснодаром»

Бывший российский нападающий Валерий Масалитин прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина. Дубль в составе победителей оформил нападающий Мохаммад Мохебби. Благодаря полученным трем очкам в этой встрече «Ростов» поднялся на девятое место в таблице РПЛ.

- Надо отдать должное и «Ростову» - он очень хорошо настроился на матч, провел его активно. План, который Карпин избрал на эту игру, выполнен, - приводит слова Масалитина «Газета.ру».

«Ростов» в следующем туре чемпионата России на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 31 марта в Москве.