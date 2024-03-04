Гурцкая оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» спасает пара защитников и голкипер. Я не знаю, как они собираются с этой командой играть. Будет верх несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте», – сказал агент на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

По мнению Гурцкая, для борьбы за чемпионство краснодарский клуб должен был приобрести ещё двоих качественных игроков. Однако, как считает Тимур, осуществленные трансферы не впечатляют.

Напомним, «Быки» после 19 туров в РПЛ находятся на первой позиции турнирной таблицы. Команда Владимира Илича заработала 39 баллов.