Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гурцкая оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

04 Марта 2024 • 21:11 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» спасает пара защитников и голкипер. Я не знаю, как они собираются с этой командой играть. Будет верх несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте», – сказал агент на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

По мнению Гурцкая, для борьбы за чемпионство краснодарский клуб должен был приобрести ещё двоих качественных игроков. Однако, как считает Тимур, осуществленные трансферы не впечатляют.

Напомним, «Быки» после 19 туров в РПЛ находятся на первой позиции турнирной таблицы. Команда Владимира Илича заработала 39 баллов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар РПЛ Тимур Гурцкая ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Марта
21:11
Гурцкая оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ
18:36
Агент заявил, что «Ростов» не предлагал новый контракт Медведеву
17:02
Тарасов: Не верю, что «Краснодар» дотянет до чемпионства
16:34
«Зенит» или «Краснодар»? Игнатьев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ
16:01
Дьяков: «Всё зависит от самого «Краснодара»
15:42
Мостовой: «Краснодар» безобразно сыграл матче с «Рубином»
15:19
Агент отреагировал на информацию о возможном трансфере Кайо в «Гремио»
14:13
Агент Глебова: «Переход в Турцию стал бы шагом вперёд для Данила»
12:00
Билялетдинов считает, что «Краснодару» не хватает Кордобы и Ахметова
10:34
Агент Роналдо: «Российское гражданство? Это невозможно»
09:37
Агент Глебова высказался о возможном переходе игрока «Ростова» в «Спартак»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
16:57
Дьяков: «Из-за отсутствия Кордобы «Краснодар» более уязвим и не так хорош»
02 Марта
18:32
«Краснодар» потерял Сперцяна на один матч
14:18
Агент: Голенков пока не в оптимальной форме
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Реал» лишился 27 голов из-за VAR
Спортивные новости
Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
22:02 · Россия. Премьер-лига
Журавлёв: «Я не удивился тому, что «Рубин» смог отнять очки у «Краснодара» эксклюзив
21:52 · Россия. Премьер-лига
Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Динамо» выглядело целостнее и симпатичнее других команд РПЛ»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Геннадий Морозов: «Угальде смотрелся неплохо, но ничего сверхъестественного не показал» 1
21:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал двух лучших форвардов РПЛ
21:22 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Оренбург» заслужил ничью в матче с ЦСКА
21:14 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Соболев провёл неудачный матч, выпадал из прессинга «Спартака»
21:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев – о разгроме «Тюмени»: «Должны были забить пять мячей»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ
21:04 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Карраскаль провёл потрясающий матч
20:51 · Россия. Премьер-лига
Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Динамо» показывает лучший футбол в России»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Джикия здорово заменил Абаскаля в игре с «Зенитом»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая раскритиковал работу Малышева в «Спартаке»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов – о матче «Зенит» - «Спартак»: «Хорошая работа Карасёва»
Все новости
Рекомендуем