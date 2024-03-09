Чернов объяснил, за счёт чего «Ростов» смог обыграть «Краснодар»

Игрок обороны «Ростова» Евгений Чернов дал комментарий после матча 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

«Мы очень хотели победить, бились друг за друга, поэтому наша командная работа привела к тому, что мы выиграли матч», - цитирует футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что в этой встрече дубль оформил Мохаммад Мохеби. У краснодарцев отличился Джон Кордоба.

После этой игры коллектив Валерия Карпина с 27 очками находится на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ.

Что касается подопечных Владимира Илича, то они продолжают лидировать в первенстве страны, заработав 39 баллов.