Карпин: Эталонным сегодняшний футбол «Ростова» назвать нельзя

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды над «Краснодаром».

Матч завершился со счётом 2:1, практически весь второй тайм «быки» играли вдесятером.

- Можно ли назвать сегодняшний футбол «Ростова» эталонным? Эталонным - нет, но до второго гола, да, очень хороший. Были огрехи, но до второго гола, да, - приводит слова Карпина «Чемпионат».

«Ростов» благодаря этой победе поднялся на одну строчку и теперь занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Карпина в гостях сыграет против московского «Динамо». Матч состоится 31 марта. Перед этим дончане в матче Кубка России сыграют в Москве с ЦСКА. Игра состоится 12 марта.