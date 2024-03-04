Агент Роналдо: «Российское гражданство? Это невозможно»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал, планирует ли бразильский футболист получить российское гражданство.

«Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство», — цитирует агента «РБ Спорт».

Также Гранха отметил, что его клиент наслаждается своим пребыванием в новой команде.

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из софийского «Левски». В составе южан нападающий успел провести один официальный матч, сумев отметиться в нём одной результативной передачей.

После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.