Динияр Билялетдинов: «Краснодару» не хватает чемпионского духа»

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Напомним, в 20-м туре РПЛ сменился лидер, ведь «Краснодар» проиграл «Ростову», а «Зенит» оказался сильнее «Урала».

«Если проиграли «Ростову», значит «Краснодару» не хватает чемпионского духа», — заявил Билялетдинов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Зенит» является фаворитом в борьбе за золотые медали.

После 20 туров на счету «Зенита» 40 набранных очков и первая позиция в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» является ближайшим преследователем команды Сергея Семака, отставая на один балл. Замыкает тройку «Динамо», в копилке которого 38 баллов.