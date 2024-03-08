Мохебби оформил дубль, «Ростов» уверенно обыгрывает лидера

«Ростов» принимает «Краснодар» в матче 20-го тура Премьер-лиги и близок к тому, чтобы остановить лидера. В середине первого тайма у команды Валерия Карпина прошла атака по центру, и Мохаммад Мохебби метко пробил в левый угол ворот. На 61-й минуте атакующий игрок стал автором дубля. Хорен Байрамян справа сильно сыграл в штрафную на Мохебби, который был расторопнее защитника и вратаря. Удара в касание пришелся в правую девятку. Счет стал 2:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.