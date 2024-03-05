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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: Для борьбы за чемпионство «Краснодар» должен побеждать любого соперника

05 Марта 2024 • 14:25 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Российский тренер Сергей Балахнин поделился комментарием о чемпионских амбициях «Краснодара».

«Оценивая игру «Краснодара», мы говорим о претенденте на чемпионский титул. Такая команда должна побеждать любого соперника. А «Рубин», при всем к нему уважении, находится в середине турнирной таблицы», — заявил Балахнин Vprognoze.

Напомним, встреча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» завершилась вничью – 1:1.

На данный момент кубанский коллектив находится на вершине турнирной таблицы, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на два зачетных балла.

В 20-м туре «быки» будут гостить у «Ростова». Игра пройдет 8 марта и начнется в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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