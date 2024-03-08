Карпин: «На одного меньше у «Краснодара», 2:0, и какая-то боязнь появилась не пропустить»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (2:1).

- Всем ли довольны из того, что сегодня видели на поле? Понятно, что результат для «Ростова» хороший. Как оцените содержание игры?

- Содержание игры тоже было хорошее до второго гола. Потом, может быть, это, прежде всего, психология, начали делать все по-другому. На одного меньше у «Краснодара», 2:0, и какая-то боязнь появилась не пропустить.

- То, что стали охранять счет, это как раз таки именно действительно боязнь? Потому что показалось, что «Ростов» это делает действительно расчетливо. С «Крыльями» вели, но бежали атаковать до конца. Здесь вели, но вроде бы решили сохранить то, что есть.

- Нет, не решали. Решили и вот, 2:1. Если бы не решали, 2:0 так и было бы, или 3:0.

- В какой-то момент две замены на одном фланге были произведены. Почему так? Было ли оттуда больше опасности?

- Да, у Вахании была травма, он ударился головами, наверное, есть какой-то небольшое сотрясение. Роналдо подустал, поменяли на Комарова.

- Мохебби сегодня блистал и был хорош в предыдущем матче. При этом сам сказал, что немного ментально подустал. Если оставить за скобками психологическую усталость, как оцените его текущую форму? Предсезонку с командой не проходил из-за Кубка Азии, но тем не менее, сейчас хорош.

- Ну так в этом и заключается ментальная усталость, что, возможно, не отдыхал как все. И не готовился спокойно к чемпионату. У него был отпуск меньше, и он готовился к Кубку Азии. И физически готовый с Кубка Азии приехал и сейчас так выглядит. Это нормально.

- «Краснодар» сегодня вас чем-то удивил?

- Нет.