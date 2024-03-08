Чернов провёл 100 матчей в составе «Ростова»

Победный матч 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» стал для защитника «Ростова» юбилейным.

31-летний футболист 100 раз выходил на поле в футболке донской команды. В «Ростов» он перешёл в 2019 году, после чего три года отыграл за «Краснодар» и вновь вернулся в стан «жёлто-синих».

В текущем сезоне на счету Чернова 14 матчей в РПЛ, в которых он отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав в 20 матчах 27 очков. В следующем туре команда Валерия Карпина на выезде сыграет против ЦСКА.