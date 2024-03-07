Гранат не видит фаворита в матче «Ростов» - «Краснодар»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат поделился комментарием о предстоящем матче между «Ростовом» и «Краснодаром».

«Тут нет фаворита, нас ждет очень интересный матч. «Краснодар» борется за чемпионство, а игра «Ростова», наверное, одна из целостных, потому что в ней видна рука тренера», — цитирует Граната « РБ Спорт ».

Перед стартом 20-го тура чемпионата России «Ростов» находится на десятой позиции, имея в своей копилке 24 балла. «Краснодар» является лидером РПЛ, набрав 39 очков.

Матч «Ростов» - «Краснодар» пройдет завтра, 8 марта. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 18:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.