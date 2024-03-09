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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Краснодар» ещё не выбыл из чемпионской гонки»

09 Марта 2024 • 18:07 Комментировать
Ростов
2:1
Краснодар

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионских амбициях «Краснодара» после поражения от «Ростова».

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата России «быки» уступили на выезде «Ростову» со счетом 1:2.

«Понятно, что поражением они усложнили себе жизнь, но «Краснодар» не выбыл еще из чемпионской гонки, они возьмут свое», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

По мнению эксперта, интрига в чемпионате будет продолжаться до самого конца.

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, имея в своей копилке 40 очков. «Краснодар» идет вторым, отставая на один балл.

В следующем туре «сине-бело-голубые» примут дома «Рубин», а «быки» сыграют с «Балтикой».

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Евро-Футбол.Ру,
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