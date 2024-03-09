В «Ростове» удивлены словам наставника «Краснодара»

В матче 20-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодара» не было грубых судейских ошибок. Об этом заявил спортивный директор дончан Алексей Рыскин.

Вчера, прошедшая в пятницу, завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 2:1. В составе «Ростова» два гола забил форвард Мохаммад Мохебби. У гостей отличился Джон Кордоба. По окончании встречи главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл критике арбитров матча, заявив, что «кто-то хочет указать «Краснодару», где их место».

Напомним, «быки» почти весь второй тайм играли вдесятером. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Василием Казарцевым.

- Я сам достаточно часто не понимаю каких‑то решений арбитра. Но вчера не было ничего из ряда вон выходящего. Были мелкие ошибки и помарки в обе стороны. Видел слова Ивича. Честно говоря, удивился, - сказал Рыскин в интервью «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» после сегодняшней победы «Зенита» над «Уралом». потерял первую строчку.

В следующем туре чемпионата России «Ростов» на выезде встретится с «Динамо». Матч пройдёт 31 марта.