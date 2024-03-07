Гранат считает, что стиль игры «Краснодара» в игре с «Ростовом» не поменяется из-за отсутствия Сперцяна

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом».

По мнению Граната, стиль игры «быков» не изменится в связи с отсутствием в матче лидера атаки Эдуарда Сперцяна, который не сможет принять участия в этой встрече из-за перебора «горчичников».

- Думаю, что не поменяется. Единственное, «Краснодар» потеряет в атаке исполнителя, который может сделать преимущество», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

23-летний Сперцян в нынешнем сезоне РПЛ провёл 19 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.

«Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в чемпионате России. В активе краснодарского клуба 39 баллов и первое место в таблице.