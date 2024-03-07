Мостовой считает, что «Краснодар» и без Сперцяна может одолеть «Ростов»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием об отсутствии полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в предстоящем матче с «Ростовом».

«Конечно, отсутствие Сперцяна — это потеря для «Краснодара», но они и без него способны обыграть «Ростов», — заявил Мостовой « РБ Спорту

При этом эксперт отметил, что в состав «быков» вернется нападающий Джон Кордоба, который является главным элементом команды в атаке.

Стоит отметить, что Сперцян пропустил встречу с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек.

Матч 20-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдет 8 марта. Начало поединка запланировано на 18:30 по мск.