Черчесов озвучил две причины успеха «Ростова» в игре с «Краснодаром»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов порассуждал об очень знаковом матче, что прошёл в минувшем, 20-м туре Российской премьер-лиги. «Ростов» дома отобрал очки у кандидата на чемпионство в лице «Краснодара» (2:1) и значительно усложнил жизнь сопернику. Черчесов назвал две причины победы дончан в южном дерби.

«Во-первых, в текущем сезоне «Ростов» - домашняя команда, перед своими болельщиками с огоньком и энтузиазмом выступает. Во-вторых, они победили в первой домашней игре против «Крыльев» (2:0), поэтому настроение у футболистов хорошее», - говорит Станислав Саламович для «Московского комсомольца».

Благодаря двум успехам на старте весны «Ростов» набрал шесть баллов, теперь в турнирной таблице у дончан 27 очков и 10 место. Отставание от девятого места – один балл, а от восьмого – два.

В следующем туре «Ростову» предстоит гостить у ещё одного кандидата на чемпионство – московского «Динамо» Марцела Лички.