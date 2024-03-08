Мостовой: Очень обидно за «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о «Краснодаре».

Сегодня подопечные Владимира Ивича на выезде потерпели поражение от «Ростова» со счётом 1:2. Практически весь второй тайм краснодарцы играли вдесятером. В случае, если завтра «Зенит» выиграет у «Урала», «быки» опустятся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

- Очень обидно за «Краснодар», но они сами виноваты – слишком рано поверили в себя, - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом, по словам Мостового, интрига в РПЛ по-прежнему сохраняется.

«Краснодар» в следующем туре РПЛ на выезде сыграет против «Локомотива». Матч пройдёт 31 марта.