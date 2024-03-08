Ивич: Кто-то хочет показать нам, где наше место

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал свой комментарий по окончании встречи 20-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Специалист остался не согласен с рядом решений судейской бригады. Встреча прошла в Ростове и завершилась победой донской команды со счётом 2:1. В начале второго тайма с поля был удалён нападающий краснодарской команды Олакунле Олусегун. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

- Если анализировать предупреждения, то первая карточка получилась какой-то смешной. Наша атака была остановлена на пустом месте. Это не в первый раз происходит. Кто-то хочет нам показать, где наше место, - приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» за первые два тура после зимней паузы набрал всего одно очко. В активе «быков» на данный момент 39 баллов, у «Зенита», который идёт на второй строчке, 37 очков. В случае победы над екатеринбургским «Уралом» петербургский клуб возглавит таблицу.