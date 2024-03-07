«Думаю, для «Краснодара» Кордоба более важный игрок, чем Сперцян» — Дьяков

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос, сильно ли скажется на «Краснодаре» отсутствие хавбека Эдуарда Сперцяна в матче с «Ростовом».

«Наверное, скажется. Один из лидеров команды пропускает матч. Вполне возможно, что тренер найдет кого-то на замену», — приводит слова Дьякова портал «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что в строй возвращается форвард Джон Кордоба, который, по его мнению, является более важным игроком для «быков», чем Сперцян.

Встреча 20-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится в пятницу, 8 марта. Старт поединка запланирован на 18:30 по мск.