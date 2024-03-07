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«Думаю, для «Краснодара» Кордоба более важный игрок, чем Сперцян» — Дьяков

07 Марта 2024 • 17:10 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
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08.03 18:30

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос, сильно ли скажется на «Краснодаре» отсутствие хавбека Эдуарда Сперцяна в матче с «Ростовом».

«Наверное, скажется. Один из лидеров команды пропускает матч. Вполне возможно, что тренер найдет кого-то на замену», — приводит слова Дьякова портал «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что в строй возвращается форвард Джон Кордоба, который, по его мнению, является более важным игроком для «быков», чем Сперцян.

Встреча 20-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится в пятницу, 8 марта. Старт поединка запланирован на 18:30 по мск.

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Краснодар Джон Кордоба Эдуард Сперцян ещё теги

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