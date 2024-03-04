Билялетдинов считает, что «Краснодару» не хватает Кордобы и Ахметова

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о матче 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» (1:1).

По мнению специалиста, негативным образом на атакующих действиях «быков» сказались потери дисквалифицированного Джона Кордобы и Ильзата Ахметова, минувшей зимой перешедшего в «Зенит».

«Рубин» достаточно надёжно играл. И сразу появились проблемные места у «Краснодара» в отсутствии Кордобы и Ахметова», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

После 19 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 8 марта против «Ростова». Начало — в 18:30 по московскому времени.