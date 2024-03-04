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Билялетдинов считает, что «Краснодару» не хватает Кордобы и Ахметова

04 Марта 2024 • 12:00 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о матче 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» (1:1).

По мнению специалиста, негативным образом на атакующих действиях «быков» сказались потери дисквалифицированного Джона Кордобы и Ильзата Ахметова, минувшей зимой перешедшего в «Зенит».

«Рубин» достаточно надёжно играл. И сразу появились проблемные места у «Краснодара» в отсутствии Кордобы и Ахметова», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

После 19 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 8 марта против «Ростова». Начало — в 18:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ринат Билялетдинов Ильзат Ахметов Джон Кордоба ещё теги

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