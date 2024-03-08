Терёхин считает, что «Ростов» и «Краснодар» сыграют вничью

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Краснодар».

По мнению эксперта, команды разделят очки между собой, сыграв вничью.

«По составу «Краснодар», наверное, сильнее, но «Ростов» всё‑таки довольно хорошо играет дома. Тем более это южное дерби. Думаю, будет где‑нибудь 1:1», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ»

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 марта. Начало этой игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая 10-й «Ростов» на 15 очков.