Раскрыто будущее Кайо в «Краснодаре»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован «Гремио».

«Кайо не перейдет в «Гремио», он останется в «Краснодаре», — заявил агент «РБ Спорту».

В текущем сезоне 28-летний Кайо появился на поле в семи играх с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт защитника с «Краснодаром» истекает предстоящим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кайо составляет 1,8 млн евро.

После 19 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 зачетных баллов.