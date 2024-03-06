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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сенников оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ

06 Марта 2024 • 22:23 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
1 2.80 X 3.30 2 2.60
08.03 18:30

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сенников оценил перспективы «Краснодара». В первом весеннем матче Премьер-лиги команда Владимира Ивича не смогла обыграть «Рубин» - ничья 1:1.

«Краснодару» не хватает Кордобы. Первый тур после возобновления для многих команд получился непростым. В любом случае «Краснодар» будет до конца бороться за чемпионство», - цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Отметим, что «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, ведь «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (ничья 0:0). Следующий матч РПЛ команда Владимира Ивича проведёт в пятницу, 8 марта, - против «Ростова» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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