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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кастаньо: «У Кевина нет травмы, он готов играть»

06 Марта 2024 • 11:34 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
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08.03 18:30

Фелипе Аранго, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал о том, как проходит адаптация колумбийского футболиста в российском клубе.

Напомним, Кастаньо не смог дебютировать за «быков» в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1), проведя всю игру на скамейке запасных.

«Кевин постепенно адаптируется к команде, это не быстрый процесс. У него нет травмы, он готов играть. Но всегда решает тренер», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Кастаньо перешёл в «Краснодар» минувшей зимой из клуба «Крус Асуль» за 7,3 миллиона евро.

После 19 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «быки» проведут 8 марта против «Ростова». Начало — в 18:30 по московскому времени.

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