Агент Кутицкого: «Саша получил травму и теперь сможет сыграть только весной»

Алексей Сафонов, агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого, сообщил, что 21-летний футболист, восстанавливающийся после травмы, сможет сыграть лишь весной следующего года.

«Саша получил травму и теперь сможет сыграть только весной. Думаю, он сильно переживает по этому поводу», — цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, Кутицкий получил повреждение в октябре. В текущем сезоне защитник провёл в составе «Динамо» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 18 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Весенняя часть чемпионата России стартует в марте 2024 года.