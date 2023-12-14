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Агент Кутицкого: «Саша получил травму и теперь сможет сыграть только весной»

14 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Москва

Алексей Сафонов, агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого, сообщил, что 21-летний футболист, восстанавливающийся после травмы, сможет сыграть лишь весной следующего года.  

«Саша получил травму и теперь сможет сыграть только весной. Думаю, он сильно переживает по этому поводу», — цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, Кутицкий получил повреждение в октябре. В текущем сезоне защитник провёл в составе «Динамо» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 18 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Весенняя часть чемпионата России стартует в марте 2024 года.  

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