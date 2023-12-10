Бителло: «Скорее положительный результат, потому что играли на выезде с такой серьезной командой»

Лучший футболист матча «Факел» - «Динамо» Бителло поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложные погодные условия. Для вас, бразильца, стать героем матча - это особенная награда?

- Было немного холодно, но все-таки приходится играть в таких условиях, но я потихоньку привыкаю. Хочу сказать, что награда не только для меня, но и для всей команды за хорошую работу.

- Последний матч сезона, такая довольно равная игра, «Динамо» долго время было впереди. Это упущенная победа, или одно очко сегодня - хороший результат?

- Я считаю, что это скорее положительный результат, потому что играли на выезде с такой серьезной командой. Все-таки взяли очко

- Раскройте секрет ваших рукавов. Почему один короткий, второй - длинный?

- Просто это моя фишка, я так привык играть, ничего такого особенного.

- Правая рука не замерзла?

- Нет, для меня нормально. Вышел на поле и согрелся.