​В «Динамо» озвучили трансферные планы на зиму

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского «Динамо», дал комментарий по поводу планов клуба на зимнее трансферное окно.

«Основная задача – сохранить наш костяк и найти игровую практику для тех футболистов, кто не получает игровое время. Также нельзя исключать точечных приобретений», - слова Гафина приводит ТАСС.

Первую часть сезона «Динамо» завершило на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Марцела Лички на четыре очка отстаёт от «Зенита» и на шесть очков – от «Краснодара». Чемпионат России продолжится в начале марта.

​«Краснодар» проведёт зимние каникулы на первом месте – полная турнирная таблица РПЛ