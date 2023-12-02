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Альшин: В игре с «Динамо» через неделю будет настоящий экстрим

02 Декабря 2023 • 18:29 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Игрок воронежского «Факела» Ильнур Альшин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го в Российской премьер-лиги против московского «Динамо».

Вингер отметил, что в матче против «Балтики» были не самые лучшие условия, а через неделю ожидает настоящий экстрим.

«Мы тренируемся на искусственном поле в обычном режиме, а играть придётся в любых условиях. С этим мы ничего сделать не можем. Усталости особой не ощущается, но из-за времени года поле стало тяжелее», - приводит слова Альшина Metaratings.ru.

Напомним, что игра состоится 10 декабря в Воронеже. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени. 

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Факел Динамо Москва Ильнур Альшин ещё теги

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