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Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча «Факел» - «Динамо»

08 Декабря 2023 • 19:14 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против воронежского «Факела».

Эксперт ожидает в этом матче много борьбы, ведь поле в Воронеже безусловно не самого лучшего качества.

«Думаю, что важным фактором станут штрафные и угловые, а также дальние удары. Вплотную подойти к воротам команды друг другу не дадут», - приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоится в воскресенье, 10 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 14:00 по столичному времени.

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