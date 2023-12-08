Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча «Факел» - «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против воронежского «Факела».

Эксперт ожидает в этом матче много борьбы, ведь поле в Воронеже безусловно не самого лучшего качества.

«Думаю, что важным фактором станут штрафные и угловые, а также дальние удары. Вплотную подойти к воротам команды друг другу не дадут», - приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоится в воскресенье, 10 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 14:00 по столичному времени.