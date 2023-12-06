Радченко назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о лучшем тренере Российской премьер-лиги в 2023 году.

«Думаю, Личка, который работает сейчас в «Динамо». Он проявил себя и в другой команде [«Оренбурге»]. Мне кажется, что он довольно симпатичный тренер на данный момент», — приводит слова Радченко «ВсеПроСпорт».

Напомним, Марцел Личка возглавил столичный коллектив прошлым летом. В 17 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги «Динамо» смогло набрать 31 очко. На данный момент «бело-голубые» находятся на третьей позиции в турнирной таблице.

10 декабря «Динамо» на выезде встретится с «Факелом». Поединок должен будет стартовать в 14:00 по мск.