Игнатьев: «При Личке «Динамо» не мучается, а играет»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

Специалист похвалил за работу наставника «бело-голубых» Марцела Личку, отметив, что при чешском тренере команда показывает хороший футбол.

«Клуб проделал серьёзную работу на трансферном рынке и пригласил высококвалифицированного специалиста. Что касается Лички, то я изначально был уверен, что он подойдёт «Динамо», но Марцел, честно говоря, даже немного удивил. При нём «Динамо» не мучается, а играет», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. От первого «Краснодара» «бело-голубые» сейчас отстают на шесть баллов.