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Победная серия «Динамо» прервалась в снежном Воронеже: «Факел» отыгрался с пенальти в конце матча

10 Декабря 2023 • 15:52 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Москва

«Факел» и «Динамо» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 10 декабря на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел1:1Динамо Москва
  29'Гладышев Ярослав (0:1)
(1:1) Максимов Максим79'  
Гудиев ВиталийКудряшов ФёдорБрызгалов СергейБожин СергейМастерной ВладиславАльшин ИльнурЯкимов ВячеславКвеквескири Ираклий  22' 69' (Мендель Андрей ( 69') Магаль Руслан 62' (Моцпан Никита ( 62') Марков Евгений 62' (Максимов Максим ( 62') Аппаев Хызыр
Запасные: Суслов КириллДоровских ВячеславБагамаев АбдулаСеле ТабоЯколиш АнтониоИвлев АндрейИвахнов Матвей
Шунин АнтонПаршивлюк СергейБальбуэна Фабиан  78'Фернандес РобертоСкопинцев Дмитрий  49'Чавес ЛуисФомин ДаниилКарраскаль Хорхе  23' 80' (Макаров Денис ( 80') БителлоГладышев Ярослав 80' (Маричаль Николас ( 80') Тюкавин Константин
Запасные: Чупаёв АлександрЛесовой ДаниилЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаШагиахметов РусланЗайдензаль ЛеонКупцов Илья
10 декабря. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

 

Завершать футбольный год «динамовцам» предстояло в Воронеже. Даже обидно Личке, что команда уходит на паузу, ведь форму «бело-голубые» набрали солидную. С октября месяца не проигрывают, 11 матчей провели за это время, из которых выиграли семь. На серии из четырёх побед подряд «Динамо» как раз и прибыло в Воронеж. «Факел», возвысившийся над зоной стыковых матчей, собирался эту серию погасить.

Мощный снегопад не смог помешать проведению матча, игру начали вовремя. А активнее всех начал её Тюкавин. Уже на четвёртой минует он освободился и с острого угла лупанул в штангу. Гудиев вроде ситуацию контролировал, но моментально высказал защитникам. И не зря. Прошло всего пять минут, вновь оборонцы упустили Тюкавина, а тот теперь смог пробить точно в угол. Теперь уже пришлось спасать Гудиеву, с чем он справился.

Ответ «Факела» тоже последовал. Сумбурная атака завершилась прострелом и выносом точно на Магаля. Руслан моментально сориентировался и пробил, но получилось слабовато – Шунин забрал мяч намертво. Активной получилась первая треть матча, неслучайно она завершилась голом «Динамо». Кросс с левого края Тюкавин подправил макушкой на дальнюю штангу. Там Ярослав Гладышев остался без опеки, мяч принял и пробил в «домик» защитнику – 0:1.

Далее команды будто запорошило снегом. Опасные моменты пропали как вид, зато на авансцену вышла грубость и ошибки в простых ситуациях. Было ощущение, что у всех задеревенели ноги. Чтобы согреться Хорхе Карраскаль решил врезать по голеностопу Маркову. При этом, жёлтая карточка у колумбийца уже была. Рефери не стал удалять Карраскаля и оставлять гостей в меньшинстве. Игра без моментов продолжалась в равных составах.

Интересно, что за первые двадцать минут второго тайма соперники ни разу не ударили даже в сторону ворот. А «Факел» тогда безраздельно владел мячом – 73 на 27. Но, как мы поняли, остроты у ворот Шунина это не приносило. Зато прервал ударное молчание Гладышев, проверивший Гудиева выстрелом со средней дистанции. Немного грузно оттолкнулся голкипер, но достал мяч без проблем.

Под занавес матча «Факел» перешёл к навалу, который дал свои плоды. Кудряшов замыкал прострел на дальней штанге – попал в защитника. Божин бил после подачи от угла поля – направил мяч рядом со штангой. А вот с пенальти всё получилось. Бальбуэна в борьбе заехал Менделю по челюсти, сфолив в своей штрафной площади. Максим Максимов с 11 метров пальнул точно в угол – 1:1.

Прервалась победная серия «Динамо», прервалась в снежном Воронеже. Остаются «бело-голубые» на третьей строчке, но «Локомотив» и «Спартак» совсем близко.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва

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