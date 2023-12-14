Колосков: «Динамо» не готово к борьбе за золото»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на шесть очков.

По мнению Колоскова, несмотря на достойные выступления, пока «Динамо» не готово вести борьбу за чемпионский титул, так как команде не хватает стабильности.

«В этом сезоне «Динамо» — совершенно другая команда, намного сильнее и интереснее, чем в прошлом. Но, безусловно, пока команда не готова к борьбе за золото чемпионата России — не хватает скамейки, мало вариативности, тренер проводит первый сезон», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Отметим, что в последний раз динамовцы выигрывали чемпионский титул в 1976 года. В прошлом сезоне москвичи заняли лишь девятую строчку.