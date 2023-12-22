Беленов — о признании лучшим игроком «Факела»: «Мне больше было приятно то, что мы мало пропускаем и набираем очки»

Вратарь «Факела» Александр Беленов поделился мнением о выступлениях воронежской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Отметим, что Беленов был признан лучшим игроком команды в ноябре.

«Мне больше было приятно то, что мы мало пропускаем и набираем очки. Сегодня лучшим признали меня, завтра — кого-то ещё. Если кого-то признали лучшим или вручили статуэтку после игры, мы можем только вместе за него порадоваться и где-то пошутить», — приводит слова Беленова Metaratings.

В нынешнем сезоне 37-летний Беленов провёл за «Факел» 14 матчей, в которых пропустил 14 голов и в пяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета воронежского клуба опытный вратарь защищает с лета текущего года.