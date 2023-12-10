​Колыванов: У «Динамо» и «Локомотива» есть шансы на чемпионство

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов ответил на вопрос, есть ли у московской команды шансы на завоевание чемпионского титула в этом сезоне.

«Интрига остаётся однозначно, и «Локомотив» ещё не потерял шанс побороться. У «Динамо» четыре очка до «Зенита», у «Локомотива» пять. 12 туров до конца, вопрос о чемпионстве ещё открыт», - цитирует Колыванова Metaratings.

Стоит напомнить, что в воскресенье «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1) на выезде. На текущий момент, после восемнадцати туров, «бело-голубые» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий официальный матч команда Марцела Лички проведёт нескоро – в марте.