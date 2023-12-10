Экс-игрок «Кубани» Селин – о шансах «Динамо» на чемпионство: «Чем чёрт не шутит?»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы московского «Динамо» в чемпионате России.

- Если понаблюдать за Личкой, то он ещё в «Оренбурге» поставил своей команде неплохой футбол. Поначалу «Динамо» при нём немножко буксовало. И сейчас, бывает, теряет очки, но футбол какой-то у команды есть, и она идёт на третьем месте. По большому счёту, «Динамо» находится рядышком с двумя лидерами и может подумывать о том, чтобы вклиниться в борьбу за чемпионство, почему нет? Для этого, конечно нужно стабильно играть весной, а там чем чёрт не шутит. Я вам скажу, у них тоже симпатичная команда. Есть хорошие молодые ребята, тот же Тюкавин забивает в каждом туре.

Сегодня, 10 декабря, «Динамо» сыграет с «Факелом» в 18-м туре РПЛ. Начало матча в 14:00.