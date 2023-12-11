​В «Факеле» оценили результаты команды

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов дал комментарий по поводу результатов команды в первой части сезона.

После восемнадцати туров «Факел» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В прошедших матчах чемпионата воронежская команда смогла раздобыть 21 очко. Последнее пополнение копилки состоялось в воскресенье, когда «Факел» сыграл вничью с «Динамо» на своём поле – 1:1.

«Не удовлетворены всем, но это нормальный результат. Нам есть, что улучшать, это 100 процентов», - слова Котова приводит ТАСС.

Первый весенний тур Премьер-лиги запланирован на первые выходные марта. «Факел» будет играть против «Пари НН» на поле соперника.