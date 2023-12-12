Силкин уверен, что «Динамо» не сможет бороться за чемпионство

Бывший главный тренер московских динамовцев Сергей Силкин уверен, что московское «Динамо» не сможет навязать «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство в весенней части текущего сезона РПЛ.

«Не сможет. Смотрите, какой пенальти поставили в игре с «Факелом». Там 11-метрового больше не было, чем он был. Вот и ничья, и нет двух очков. Как тогда на что‑то рассчитывать? И теперь перерыв на три месяца…», - рассуждает Силкин для телеканала «Матч ТВ».

Динамовцы с 32 баллами расположились в аккурат на третьей строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Отставание от первого места не столь велико – шесть баллов. Возглавляет лигу «Краснодар», 38 очков. Второй с 36 очками – питерский «Зенит».

«Сейчас команда на ходу, а будет ли она на ходу весной?», - задаётся вопросом Силкин.