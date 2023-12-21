Игрок «Динамо» Бителло: «Очень нравится осознавать, что команда доверяет мне»

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о положительной оценке своей игры со стороны руководства клуба.

«Мне очень нравится осознавать, что команда доверяет мне. Я работаю для того, чтобы показывать хороший футбол. Я рад, что мы выдали удачный отрезок с «Динамо», — приводит слова Бителло Metaratings.

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» в сентябре нынешнего года из «Гремио» за 10 миллионов евро. В составе «бело-голубых» 23-летний бразилец успел провести 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.