Сёмин — о Тюкавине: Он может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нападающем столичного «Динамо» Константине Тюкавине, который стал обладателем премии «Первая пятёрка» как лучшего молодого игрока года.

Специалист отметил, что форвард заслуженно получил эту награду, и, по его мнению, он является одним из самых талантливых футболистов в Российской премьер-лиге.

«Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги. Он и сейчас много забивает. А если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это хорошие шансы», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что на прошлой неделе Тюкавин продлил контракт с «бело-голубыми» до 2028 года.