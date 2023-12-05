Тюкавин — о невызове в сборную: «Как главный тренер решил, так и получилось»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём невызозове в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

21-летний футболист признался, что ему всегда хочется видеть себя в списке национальной команды, однако на главного тренера сборной Валерия Карпина он не обижается.

«Валерий Георгиевич посчитал нужным вызвать других нападающих, и это решение я оспорить не могу. Как главный тренер сборной решил, так и получилось», — цитирует Тюкавина Sport24.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.