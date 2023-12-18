Булыкин: «От Тюкавина и Пиняева ждали большего»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал двух футболистов, чья игра его разочаровала в первой части нынешнего сезона РПЛ.

Эксперт выделил 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и 19-летнего игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Большего ждали от Тюкавина и Пиняева. Они оба молодые, и у них пока не получается играть стабильно. Но Константин и Сергей остаются талантливыми и перспективными футболистами», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. На счету Пиняева два гола и пять передач в 25 встречах в составе «Локомотива».