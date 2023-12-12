Лепсая: Карраскаль стал напоминать прежнего себя

Бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая оценил уровень игры Хорхе Карраскаля в московском «Динамо».

«Я понимал, что в «Динамо» Карраскаль сразу не заиграет. Потребуется время, чтобы набрать кондиции. Он ведь был абсолютно растренирован. Но сейчас он привёл себя в порядок и уже напоминает прежнего Карраскаля», — рассказал функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению эксперта, колумбиец обладает невероятным талантом, который игрок воплощает в чудеса на футбольном поле при должной мотивации.

В нынешнем сезоне Карраскаль, перешедший из ЦСКА летом за три с половиной миллиона евро, отметился одним ассистом в 15 матчах во всех турнирах.